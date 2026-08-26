‘4 बजे उठा तो नहीं दिखी पत्नी’, सीकर में शादी के 3 महीने बाद ज्वेलरी और नकदी लेकर लापता हुई विवाहिता, थाने पहुंचा पति

पति के अनुसार सुबह करीब 4 बजे जब उसकी आंख खुली और उसने पत्नी को देखा तो वह कमरे में नहीं थी। उसने घर में और आसपास तलाश की लेकिन पत्नी का कहीं पता नहीं चला। इसके बाद परिवार के लोगों ने भी आस-पड़ोस और रिश्तेदारों के यहां विवाहिता की तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। कमरे की जांच करने पर पति और परिवार के लोगों को लोहे की अलमारी और पेटी खुली मिली। पति का आरोप है कि अलमारी और पेटी से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी गायब है। इसके बाद उसने विवाहिता के मोबाइल नंबर पर कॉल किया लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला।