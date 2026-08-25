ICSI CS Result 2026: सीएस फाइनल में राजस्थान की बेटी ने हासिल की पहली रैंक, प्रदेश का बढ़ाया सम्मान

सीकर। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) की ओर से जून 2026 में आयोजित प्रोफेशनल प्रोग्राम और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की परीक्षाओं के परिणाम मंगलवार को घोषित किए गए। सीएस फाइनल परीक्षा के परिणाम में नीमकाथाना की बेटी खुशी अग्रवाल ने ऑल इंडिया प्रथम स्थान हासिल कर राजस्थान का नाम देशभर में रोशन किया है। खुशी की इस शानदार उपलब्धि के बाद परिवार सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।