कुख्यात बदमाशों को पकड़ने के लिए पंडित, ऑटो-चालक से लेकर हलवाई तक बने चित्तौडगढ़ पुलिसकर्मी, भेष बदलकर दबोचे आरोपी

2024 में 14 साल पुराने डकैती के एक मामले में पैरोल से फरार हुए इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने पंडित का रूप धारा। एमपी के नीमच जिले के भादवा माता में रह रहे चित्तौडगढ़ गंगरार कालीछांट के माधु पुत्र भगवाना कालेबेलिया को बलात्कार के मामले में 10 वर्ष की सजा हुई थी। सात साल बाद उसे पैरोल मिली थी। पैरोल के बहाने वह फरार हो गया, जिसकी पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी। उस पर 10 हजार का ईनाम रखा गया था। निम्बाहेड़ा पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी नाम बदलकर मध्यप्रदेश के भादवा माता में नाम बदलकर रह रहा है।