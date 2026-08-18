चित्तौड़गढ़: मां की हत्या की तो बेटे ने ली पिता की जान; 2 पत्नियों के बाद तीसरी संग लिव-इन में था आरोपी

सोमवार रात करीब 9 बजे परिवार के लोगों और भगवान लाल के बीच घर लौटने को लेकर बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में मामला नॉर्मल था, लेकिन धीरे-धीरे बात बहस तक पहुंच गई। इसके बाद गाली-गलौज होने लगी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी दौरान आरोप है कि भगवान लाल ने अपनी दूसरी पत्नी भोमली पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद भोमली गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी। परिवार के लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मां की मौत के बाद अनिल का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने पास पड़ी लाठी उठाई और भगवान लाल पर लगातार वार करने शुरू कर दिए। हमले में भगवान लाल गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई। इसी दौरान तारा उन दोनों को रोकने के लिए बीच में आई थी। इस वजह से उसे भी गंभीर चोटें आईं हैं।