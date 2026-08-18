चित्तौड़गढ़: मां की हत्या की तो बेटे ने ली पिता की जान; 2 पत्नियों के बाद तीसरी संग लिव-इन में था आरोपी

तीसरी महिला के साथ रहने के लिए दूसरी पत्नी को मारी गोली (Photo-Patrika)
चित्तौड़गढ़ के गंगरार इलाके में सोमवार रात पारिवारिक विवाद ने ऐसा खौफनाक रूप ले लिया कि कुछ ही देर में पति-पत्नी और बेटे के बीच हुआ झगड़ा दो मौतों में बदल गया। मामले में आरोप है कि भगवान लाल ने अपनी दूसरी पत्नी भोमली पर गोली चला दी। मां को आंखों के सामने मरते देख बेटे अनिल ने पिता पर लाठी से हमला कर दिया। इस हमले में भगवान लाल की भी मौत हो गई। बीच-बचाव करने आई लिव-इन पार्टनर तारा भी घायल हुई है।
भगवान लाल (55) भैरूसिंह जी का खेड़ा का रहने वाला था। उसकी दो शादियां हुई थीं। पहली पत्नी लाडू (51) से उसकी दो बेटियां हैं, जबकि दूसरी पत्नी भोमली (50) से दो बेटे और दो बेटियां हैं। पिछले कुछ समय से भगवान लाल दोनों पत्नियों से अलग सुवाणियां गांव में तारा (35) के साथ रह रहा था। दोनों नदी किनारे खेत पर बने घर में रहकर खेती और मवेशियों की देखभाल करते थे। सोमवार रात परिवार के लोग उसे घर वापस चलने के लिए समझाने पहुंचे थे।
सोमवार रात करीब 9 बजे परिवार के लोगों और भगवान लाल के बीच घर लौटने को लेकर बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में मामला नॉर्मल था, लेकिन धीरे-धीरे बात बहस तक पहुंच गई। इसके बाद गाली-गलौज होने लगी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी दौरान आरोप है कि भगवान लाल ने अपनी दूसरी पत्नी भोमली पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद भोमली गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी। परिवार के लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मां की मौत के बाद अनिल का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने पास पड़ी लाठी उठाई और भगवान लाल पर लगातार वार करने शुरू कर दिए। हमले में भगवान लाल गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई। इसी दौरान तारा उन दोनों को रोकने के लिए बीच में आई थी। इस वजह से उसे भी गंभीर चोटें आईं हैं।
तारा को पहले चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण उसे आगे के इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया। फिलहाल तारा का इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति पर डॉक्टर नजर रख रहे हैं।
दो लोगों की मौत और एक महिला के घायल होने की सूचना मिलते ही गंगरार थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और दोनों मृतकों के शव चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। गांव में तनाव की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।
घटना के बाद पुलिस ने भगवान लाल के बेटे अनिल और उसकी पहली पत्नी लाडू को डिटेन किया है। दोनों से घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि परिवार के सदस्यों के अलग-अलग रहने और पुराने विवादों के कारण पहले से तनाव था। गंगरार DSP के अनुसरा शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और सभी पहलुओं को जांच में शामिल किया गया है।
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