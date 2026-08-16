Vande Mataram Controversy: ‘सोनिया जी, यह पाप देश कभी माफ नहीं करेगा’, अमित शाह का कांग्रेस पर तीखा हमला

चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण समारोह के दौरान राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा 'सियासी तूफान' देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन का मुख्य केंद्र 'वंदे मातरम' विवाद और कांग्रेस पार्टी की कथित तुष्टीकरण नीति को बनाते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर अब तक का सबसे कड़ा प्रहार किया। शाह ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के एक हालिया घटनाक्रम का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर कृति 'वंदे मातरम' का गायन हो रहा था, तब कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी ने चालू गान के बीच में ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को गाना रुकवाने का इशारा किया।