‘मैं खुद गृह राज्य मंत्री रहा हूं…’, अमित शाह की अलवर एन्ट्री से पहले जितेंद्र सिंह हमलावर, तीखे सवालों की कर डाली बौछार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर जिले में प्रस्तावित दौरे से ठीक पहले प्रदेश का राजनीतिक पारा अचानक चढ़ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, एआईसीसी महासचिव और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का अलवर आगमन पर स्वागत करते हुए कई गंभीर और तीखे सवाल दागे हैं। भंवर जितेंद्र सिंह ने पिछले कुछ वर्षों में अलवर जिले में लगातार बढ़ते अपराध, दिनदहाड़े हो रही हत्याओं, डकैतियों और स्थानीय युवाओं के रोजगार संकट का मुद्दा उठाते हुए केंद्र और राज्य सरकार की सीधी जवाबदेही तय करने की मांग की है।