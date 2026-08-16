Jaipur: 1.50 लाख में किया था शादी का सौदा, दुल्हन घर पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही कार में बैठकर हुई फरार

जयपुर. शादी की उम्मीद लगाए बैठे एक 40 साल के युवक के साथ जयपुर में ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि शादी करवाने के नाम पर बिचौलिए ने उससे 1.50 लाख रुपए लिए। इसके बाद एक युवती को दुल्हन बनाकर घर भेजा गया, लेकिन उसी शाम वह कार में बैठकर फरार हो गई। कई दिन इंतजार के बाद भी जब युवती वापस नहीं लौटी और पैसे भी नहीं मिले तो युवक ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को जामडोली थाने में जालसाज गैंग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।