देश के इकलौते हाथी गांव में डूबे 70 लाख, VIP रेस्ट हाउस पर 7 साल से बंद, उगी झाड़ियां; निजी फर्मों ने भी मोड़ा मुंह

आमेर किले के पास कुंडा गांव में बना हाथी गांव अपने आप में अनोखी जगह है। इसे देश का पहला और एकमात्र सुनियोजित हाथी गांव माना जाता है। हाथी गांव जून 2010 में बनकर तैयार हुआ था और 22 जून 2010 को इसका उद्घाटन किया था। करीब 120 बीघा यानी 30.5 हेक्टेयर में फैले इस गांव को आमेर महल में पर्यटकों को सवारी कराने वाले हाथियों और उनके महावतों को रहने के लिए बसाया गया था। मकसद था कि हाथियों को एक सुरक्षित और व्यवस्थित जगह मिल सके, जहां वे आराम से रह सकें। गांव में हाथियों के रहने के लिए बड़े-बड़े बाड़े बनाए गए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में ‘थान’ कहा जाता है। इसके अलावा हाथियों के नहाने और खेलने के लिए बड़े कृत्रिम तालाब भी बनाए गए हैं।