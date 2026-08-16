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जयपुर के सांगानेर में स्वीट्स कैटर्स पर छापा, 83 किलो एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री नष्ट; घेवर का नमूना लिया

राजधानी जयपुर के सांगानेर में स्थित संस्कार स्वीट्स कैटर्स पर खाद्य सुरक्षा टीम ने निरीक्षण कर 83 किलो एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री (मिल्क केक, पनीर, डोडा बर्फी आदि) नष्ट करवाई। मौके से घेवर का नमूना जांच के लिए लैब भेजा गया। गंदगी और अनहाइजीनिक स्थिति पर संस्थान को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जा रहा है।
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जयपुर

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Arvind Rao

Aug 16, 2026

jaipur sanganer sanskar sweet caterers raid

जयपुर के सांगानेर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की कार्रवाई (पत्रिका फोटो)

jaipur sanganer sanskar sweet caterers raid: जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की जयपुर मुख्यालय स्थित सेंट्रल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटखोरों और दूषित खाद्य सामग्री बेचने वालों पर शिकंजा कसा है। शनिवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने रामपुरा रोड, सांगानेर स्थित 'संस्कार स्वीट्स कैटर्स' के परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रतिष्ठान में भारी अनियमितताएं और अस्वच्छता पाई गई।

घेवर का नमूना लैब भेजा गया

कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत टीम ने प्रतिष्ठान में तैयार किए जा रहे 'घेवर' का एक नमूना लिया। इस नमूने को गुणवत्ता की जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला (फूड लैब) में भेजा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, लैब से जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की विधिक व प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

83 किलोग्राम खराब व एक्सपायर्ड सामग्री नष्ट

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को प्रतिष्ठान में लगभग 83 किलोग्राम एक्सपायर्ड और अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री मिली। जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए टीम ने इस पूरी एक्सपायर्ड सामग्री को मौके पर ही नष्ट करवा दिया।

  • मिल्क केक
  • पाव ब्रेड
  • खट्टा पनीर
  • डोडा बर्फी
  • टोस्ट एवं काला नमक

गंदगी मिलने पर इम्प्रूवमेंट नोटिस

कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान के भीतर साफ-सफाई की स्थिति भी बेहद असंतोषजनक पाई गई। तैयार खाद्य सामग्रियों को अनहाइजीनिक (अस्वास्थ्यकर) स्थितियों में रखा गया था। मौके पर पाई गई अन्य कमियों व सफाई में सुधार के संबंध में खाद्य विभाग द्वारा प्रतिष्ठान को अलग से 'इम्प्रूवमेंट नोटिस' जारी किया जाएगा।

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी. शुभमंगला ने बताया कि पूरे प्रदेश में खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए यह जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने या खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

16 Aug 2026 08:15 am

Published on:

16 Aug 2026 08:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के सांगानेर में स्वीट्स कैटर्स पर छापा, 83 किलो एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री नष्ट; घेवर का नमूना लिया

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