Jaipur Fake Paneer : जयपुर में नकली पनीर का बड़ा खेल! दूध-पनीर के 97 प्रतिशत सैम्पल में पानी, डिटर्जेंट, यूरिया की मिलावट

1- पनीर में फैट और प्रोटीन की मात्रा मानक से कम, स्टार्च और सिंथेटिक फैट की मिलावट

2- अधिकांश कार्रवाई आर्थिक जुर्माने तक सीमित, गंभीर मामलों में एफआईआर और जेल की कार्रवाई बेहद कम

3- 200‑250 रुपए किलो बिकने वाला सस्ता पनीर संदिग्ध, असली दूध से बने पनीर की लागत इससे अधिक

4- होटल, ढाबों, कैटरर्स और फास्ट फूड सेंटरों में बड़े पैमाने पर “एनालॉग पनीर” उपयोग की आशंका

5- गर्मियों में दूध जल्दी खराब होने से सिंथेटिक और केमिकल बेस्ड उत्पादों का उपयोग बढ़ता है

6- कृत्रिम पनीर तलने पर जल्दी रबर जैसा सख्त हो जाता है, असली पनीर नरम रहता है

7- उपभोक्ता स्तर पर गर्म पानी और आयोडीन टेस्ट से स्टार्च की मिलावट का प्राथमिक अंदाजा लगाया जा सकता है, अंतिम पुष्टि लैब जांच से ही संभव