जयपुर से आबूधाबी की फ्लाइट फिर शुरू, जानें अब कितने बजे मिलेगी Flight और क्या है नया शेड्यूल?

गौरतलब है कि मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, विशेषकर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात और सुरक्षा चिंताओं के कारण खाड़ी देशों की कई उड़ानों पर असर पड़ा था। इसी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत एतिहाद एयरवेज ने 1 मार्च को अपनी इस दूसरी सेवा को अस्थाई रूप से बंद कर दिया था।