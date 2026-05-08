जयपुर के ज्वेलर्स से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, गैंगस्टर रोहित गोदारा-वीरेंद्र चारण गैंग के नाम से आया वॉयस मैसेज

जयपुर में पिछले कुछ महीनों में गैंगस्टरों के नाम पर धमकियां मिलने की घटनाओं में भारी इजाफा हुआ है। अपराधी पुलिस से बचने के लिए विदेशी नंबरों और इंटरनेट कॉलिंग का सहारा ले रहे हैं। गैंगस्टर सोशल मीडिया के जरिए अपना प्रभाव दिखाकर कारोबारियों में भय पैदा कर रहे हैं। पुलिस अब इन सभी मामलों के आपसी कड़ियों को जोड़कर वसूली के इस बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने की योजना बना रही है।