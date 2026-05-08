Pachpadra Refinery: राजस्थान की रिफाइनरी से इसी महीने से डीजल-LPG का उत्पादन! जानें कब निकलने लगेगा पेट्रोल

-एलपीजी के संकट को देखते हुए पीएनजी के वर्तमान 590 कनेक्शन प्रतिदिन की जगह 2500 कनेक्शन रोज हों।

-राष्ट्रीय ई गवर्नेस कॉन्फ्रेंस 21, 22 मई की बजाय अब 25-26 जून को जयपुर आरआइसी में होगी।

-राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर संतुष्टि का स्तर 60 से बढ़ कर 80 प्रतिशत हुआ।

-साधना सप्ताह में प्रदेश के 3.80 लाख कर्मचारियों की एआइ ट्रेनिंग।

-देश में सबसे ज्यादा सरस के 12 पशुधन संयंत्रों में एनडीडीबी करेगी सहयोग।

-कोटा ग्रीन एयरपोर्ट की राजस्थान के स्तर की सभी कार्रवाई पूरी है, एएआइ शेष काम जल्द पूरा करेगी।

-एनटीपीसी प्रदेश के थर्मल प्लांट की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी, अभी 70% हैं क्षमता, एनटीपीसी के संयंत्र 90% क्षमता पर चलते हैं।