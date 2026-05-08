राजस्थान में मेडिकल शटडाउन: जयपुर में आज से प्राइवेट अस्पतालों में OPD-IPD बंद, इमरजेंसी सेवाएं भी ठप

चिकित्सा संगठनों का आरोप है कि वकीलों के शोर-शराबे, नारेबाजी और हंगामे के कारण हाईकोर्ट में गुरुवार को मामले की सुनवाई नहीं हो सकी और कुछ वकीलों ने डॉ. सोनदेव बंसल के पिता और भाई को रोककर कथित रूप से बार रूम में ले जाकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उन्हें धमकियां दीं और उनके साथ मारपीट भी की गई। उधर, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि हमारे संज्ञान में धक्का-मुक्की या मारपीट जैसी कोई घटना नहीं आई है। देर रात तक पुलिस में कोई शिकायत नहीं आई थी और न ही मामला दर्ज हुआ था।