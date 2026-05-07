Mahesh Joshi Arrest: पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी पर अशोक गहलोत का आया बयान, सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, जानें क्या बोले?

अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महेश जोशी की गिरफ्तारी 'अनैतिक और दुर्भावनापूर्ण' तरीके से की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसीबी ने बिना किसी नोटिस और पूछताछ के सुबह करीब 5 बजे सीधे उनके घर पहुंचकर गिरफ्तारी की, जबकि कानून के अनुसार पहले नोटिस देकर पूछताछ की जानी चाहिए। इसके बाद ही गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा सकती है। गहलोत ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करती है।