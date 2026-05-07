राजस्थान पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 84 एडिशनल SP के हुए ट्रांसफर, यहां देखें पूरी लिस्ट

जयपुर। राजस्थान पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य सरकार ने 84 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों (एएसपी) के तबादले किए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कई जिलों और इकाइयों में लंबे समय से कार्यरत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सूची में बड़ी संख्या में नवपदोन्नत एएसपी भी शामिल हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।