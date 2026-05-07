7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 84 एडिशनल SP के हुए ट्रांसफर, यहां देखें पूरी लिस्ट

ASP Transfer List: राजस्थान पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर पदस्थापन और स्थानांतरण हुआ है। गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 84 एडिशनल एसपी के तबादले किए गए हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

May 07, 2026

CM Bhajanlal

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य सरकार ने 84 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों (एएसपी) के तबादले किए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कई जिलों और इकाइयों में लंबे समय से कार्यरत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सूची में बड़ी संख्या में नवपदोन्नत एएसपी भी शामिल हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

जारी तबादला सूची के अनुसार निशांत भारद्वाज को आयोजन आधुनिकीकरण एवं विकास शाखा, पुलिस मुख्यालय जयपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली लगाया गया है। वहीं दीपक कुमार को अजमेर ग्रामीण से अलवर शहर भेजा गया है। डॉ. लालचंद कायल को लीव रिजर्व सतर्कता जयपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजमेर ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है।

शंकर लाल मीणा की दौसा में तैनाती

इसी तरह शंकर लाल मीणा को महिला अपराध अनुसंधान सेल भरतपुर से दौसा, जबकि अतुल साहू को एएसपी भिवाड़ी से आयोजन आधुनिकीकरण एवं विकास शाखा पुलिस मुख्यालय जयपुर में लगाया गया है। श्रीमन लाल मीणा को पुलिस आयुक्तालय जयपुर से भिवाड़ी भेजा गया है।

संदीप सारस्वत को एसीबी जयपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हाईवे यातायात जयपुर ग्रामीण लगाया गया है। नरेंद्र चौधरी को जोधपुर पुलिस आयुक्तालय से अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कोटा भेजा गया है। वहीं राजेश चौधरी को बारा जिले से हटाकर आरएसी की 9वीं बटालियन टोंक में डिप्टी कमांडेंट बनाया गया है।

कमल कुमार जांगिड़ को बाड़ी, जिला धौलपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारां लगाया गया है। इसके अलावा आदेश में कई अन्य अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं।

यहां देखें एएसपी ट्रांसफर की लिस्ट:

पूर्व तबादला आदेशों में संशोधन

सरकार ने आदेश में कुछ पूर्व तबादला आदेशों में संशोधन भी किया है। हिम्मत सिंह को सिविल राइट्स पुलिस मुख्यालय जयपुर से अनुसंधान सेल बारां पर किया गया ट्रांसफर निरस्त कर दिया है। वहीं यशपाल त्रिवेदी को अलवर में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

गृह विभाग की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। पुलिस विभाग में हुए इस बड़े फेरबदल को कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हाल में 52 डीएसपी के हुए थे ट्रांसफर

इसके पहले 29 अप्रेल को पुलिस महानिदेशालय की तरफ से आदेश जारी करके निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक (DSP) पद पर पदोन्नत हुए 52 अधिकारियों को नई नियुक्तियां दी गई थी। अब एएसपी रैंक के 84 अधिकारियों का तबादला हुआ है।

ये भी पढ़ें

Mahesh Joshi Arrest: पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी पर अशोक गहलोत का आया बयान, सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, जानें क्या बोले?
जयपुर
Mahesh Joshi Arrest

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 May 2026 10:36 pm

Published on:

07 May 2026 10:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 84 एडिशनल SP के हुए ट्रांसफर, यहां देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rain Alert 7 May: रात दस बजे आया मौसम विभाग का अलर्ट, राजस्थान के 5 जिलों में पूरी रात बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Alert 7 May
जयपुर

Mahesh Joshi Arrest: पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी पर अशोक गहलोत का आया बयान, सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, जानें क्या बोले?

Mahesh Joshi Arrest
जयपुर

Rajasthan Rain: राजस्थान के इन जिलों में हुई बारिश, मेघगर्जन के साथ गिरे ओले, सात जिलों में IMD का अलर्ट

Rajasthan rain
जयपुर

Jaipur: जब सो जाएगी गुलाबी नगरी, जागेगा नगर निगम; 2000 सफाईकर्मी चलाएंगे ‘ऑपरेशन क्लीन स्वीप’

operation clean sweep
जयपुर

Kota Hospital Case: कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत पर गरमाई राजनीति, अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा

death of pregnant woman in Kota
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.