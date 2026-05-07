Rajasthan Rain: राजस्थान के इन जिलों में हुई बारिश, मेघगर्जन के साथ गिरे ओले, सात जिलों में IMD का अलर्ट

जयपुर। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी है। दिन में गर्मी के बाद दोपहर बाद आंधी-बारिश का सिलसिला चल रहा है। गुरुवार को दोपहर बाद अलवर, टोंक, दौसा, सवाईमााधोपुरऔर कोटपूतली-बहरोड़ जिले में बारिश हुई। इस दौरान कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं दूसरी ओर कई जिलों में गर्मी का असर दिखा। दिन के तापमान में बीते 24 घंटे में सात डिग्री तक बढ़ोतरी देखी गई। सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में 45.1 डिग्री दर्ज किया।