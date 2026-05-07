Rain Alert 7 May: रात दस बजे आया मौसम विभाग का अलर्ट, राजस्थान के 5 जिलों में पूरी रात बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। विशेष रूप से जोधपुर संभाग के सीमावर्ती इलाकों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंचने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में तेज धूलभरी हवाएं भी चलेंगी। विभाग ने बताया कि 7 मई से अगले 3-4 दिनों तक जोधपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।