Good News: सोलर ऊर्जा में राजस्थान की बड़ी छलांग, जयपुर डिस्कॉम को रूफटॉप सोलर में मिला “बड़ा इनाम”

जयपुर डिस्कॉम को रूफटॉप सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में 60.03 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड प्रोत्साहन राशि मिलना राजस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह दिखाता है कि प्रदेश तेजी से ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने आम लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इससे न केवल बिजली बिल कम होंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। 187 मेगावाट नई क्षमता जोड़ना बताता है कि अब लोग पारंपरिक बिजली की बजाय स्वच्छ ऊर्जा पर भरोसा जता रहे हैं। आने वाले समय में राजस्थान देश का प्रमुख सोलर हब बन सकता है।