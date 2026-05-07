जयपुर SMS अस्पताल में अब शाम को भी चलेगी ओपीडी, प्रमुख शासन सचिव ने दिए निर्देश, पढ़ें पूरी खबर

इस निर्णय का ऐलान तब हुआ जब स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने गुरुवार को SMS अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखी गई, जिसके बाद उन्होंने ओपीडी समय बढ़ाने के निर्देश दिए। अस्पताल प्रशासन का मानना है कि गर्मियों में बढ़ने वाली बीमारियों के कारण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे दिन की ओपीडी पर अत्यधिक दबाव बन गया है।