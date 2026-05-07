Train Pet Travel Rules: अब ट्रेन में बिना बुकिंग पालतू जानवर ले जाने पर लगेगा 6 गुना जुर्माना, जानें रेलवे के सख्त नियम

रेलवे ने अब जुर्माना भी बढ़ाकर छह गुना कर दिया। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 79 से अधिक पेट्स ट्रेन से गए। वहीं, बाहर से आने वालों की संख्या 46 रही। इनमें अधिकतर डॉग्स रहे। इसके बाद बिल्लियां और तोते रहे। हालांकि, इनकी संख्या कुत्तों की तुलना में बहुत कम रही।