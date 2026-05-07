Jaisalmer: भीषण गर्मी में श्रमिकों को राहत, दोपहर 12 से 3 बजे तक काम पर रोक, सख्त आदेश जारी

जैसलमेर: भीषण गर्मी और संभावित हीटवेव को देखते हुए श्रम विभाग ने जिले भर के औद्योगिक और निर्माण कार्यस्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी संस्थानों और परियोजना संचालकों से अपील की है कि श्रमिकों को लू और अत्यधिक तापमान से बचाने के लिए आवश्यक प्रबंध तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किए जाएं।