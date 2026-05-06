गंदी जल टंकियां बनी खतरा, पोकरण में दूषित पेयजल से बढ़ता स्वास्थ्य संकट

पोकरण कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के दावे जमीनी हकीकत से उलट नजर आ रहे हैं। जलाशयों, एसआर, सीडब्ल्यूआर और जीएलआर की नियमित सफाई नहीं होने से टंकियों में कचरा, काई और गंदगी जमा हो रही है, जिसके बावजूद यही पानी बिना जांच सीधे सप्लाई किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई जल टंकियों में पक्षियों ने घोंसले बना लिए और अंडे तक दिखाई दे रहे हैं, जो लापरवाही की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं।