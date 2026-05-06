फुलिया में मिला पुराना मोर्टार बम, इलाके में फैली सनसनी, ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची

पोकरण कस्बे के राजकीय जिला चिकित्सालय परिसर में लगे एक वाटर कूलर की ट्रे में बुधवार को दोपहर हड्डी का एक छोटा टुकड़ा मिलने से हड़कंपमच गया। राजकीय जिला चिकित्सालय में पर्ची काउंटर के पास एक वाटर कूलर लगा हुआ है। इसमें लगी पानी की ट्रे में हड्डी का एक छोटा टुकड़ापड़ा था। बुधवार को दोपहर एक मरीज के परिजन ने यहां पानी पीने के दौरान हड्डी का टुकड़ा देखा तो उसने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हड्डी के टुकड़े की सूचना से अस्पताल प्रशासन में एकबारगी हड़कंपमच गया। प्रमुख चिकित्साधिकारी डॉ.अनिल गुप्ता ने बताया कि इस वाटर कूलर से लोग पानी पीने के साथ भर्ती मरीजों के परिजन बर्तन भी धोते है। ट्रे में हड्डी का टुकड़ा कहां से आया, इसकी जांच की जा रही है। भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे।