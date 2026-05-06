दलदल में फंसने से एक गाय की मौत, पांच घायल

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नालसा स्कीम के तहत सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य की कार्ययोजना तैयार करने के लिए बुधवार को तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. महेन्द्र कुमार गोयल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवीन रतनू, सरकारी विभागों के प्रतिनिधि, पैनल अधिवक्ता, पीएलवी आदि उपस्थित रहे। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गोयल ने मई माह में होने वाले शिविरों में पोक्सो एक्ट के प्रति बच्चों और अभिभावकों को जानकारी देने, जागरुक करने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने की बात कही। एसीजेएम रतनू ने पैनल अधिवक्ताओं और पीएलवी को कोर्ट वाली दीदी पहल के तहत स्कूलों में शिकायत पेटियों की गोपनीयता सुनिश्चित करने एवं बच्चों में विश्वास पैदा करने की जिम्मेवारी दी। इस दौरान पोकरण के दूर-दराज क्षेत्रों में कलस्टर आधारित जागरुकता कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। जिसके अंतर्गत कहानी सुनाने, नुक्कड़ नाटक, लघु फिल्मों जैसे प्रभावी माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने अभियान के प्रभावों का मूल्यांकन करने और डिजीटल रिपोर्टिंग के दौरान बच्चों की निजता का पूर्ण सम्मान करने काे कहा।