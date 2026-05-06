2602 वन्यजीव दर्ज, नीलगाय 616, अन्य प्रजातियों की स्थिति स्थिर

गणना के अनुसार इस वर्ष कुल 2602 वन्यजीवों की मौजूदगी दर्ज की गई। इनमें नीलगाय की संख्या 616 रही, जो क्षेत्र में इस प्रजाति की स्थिर स्थिति को दर्शाती है। इसके अलावा चिंकारा, मोर और साण्डा जैसी प्रजातियों की संख्या भी अच्छी दर्ज की गई, जो मरुस्थलीय जैव विविधता के संतुलन का संकेत है। जानकारों के अनुसार वन्यजीवों की कुल संख्या पिछले वर्ष के समान स्तर पर बनी रहना क्षेत्र में स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सीमित जल स्रोतों के कारण वाटर हॉल पद्धति को प्रभावी माना जाता है। इस पद्धति में जल स्रोतों पर आने वाले वन्यजीवों की उपस्थिति के आधार पर उनकी संख्या का आकलन किया जाता है, जिससे वास्तविक स्थिति का बेहतर अनुमान मिलता है।