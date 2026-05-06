20 हजार किमी साइकिल यात्रा पर निकले महेश जैसलमेर पहुंचे, कलक्टर से की भेंट

महेश ने अपनी यात्रा गत 15 मार्च से शुरू की थी। इस यात्रा में वे देशभर के 12 ज्योतिर्लिंग, चार धाम, लेह-लद्दाख व स्पीति वैली तक करीब 20 हजार किलोमीटर की यात्रा करेंगे। महेश अब तक मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, आगरा, जयपुर, पुष्कर और जोधपुर की यात्रा कर ली है। करीब 30 किलो सामान के साथ साइकिल चला रहे महेश अपनी यात्रा में आत्मनिर्भरता का उदाहरण पेश कर रहे हैं। उनके बैग में टेंट, स्लीपिंग बैग, जरूरी बर्तन और दैनिक उपयोग का सामान शामिल है। जैसलमेर पहुंचने पर उन्होंने बताया कि मरुस्थल की तेज गर्मी और लंबी दूरी के बावजूद लोगों का समर्थन और उत्साह उन्हें लगातार आगे बढऩे की प्रेरणा दे रहा है। यहां उन्होंने होमगार्ड परिसर में अधिकारियों व कार्मिकों के अलावा जनप्रतिनिधियों व समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की।