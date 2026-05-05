हिरण के अनाथ बच्चे को 12 महीने पाला, वन विभाग को सौंपने के दौरान बच्चों की रुलाई फूटी

रामदेवरा क्षेत्र के एक परिवार ने 12 महीने तक पाले गए अनाथ हिरण के बच्चे को वन विभाग को सौंप दिया। परिवार ने उसे बेटे की तरह विदाई दी। यह घटना वन्यजीव प्रेम और मानवता की मिसाल पेश करती है। वही इस दौरान परिवार के बच्चों की रुलाई फूट पड़ी। रामदेवरा के सोहनसिंह की ढाणी के पास रहने वाले बंशीलाल भील के परिवार ने करीब 12 महीने पहले हिरणी और उसके बच्चे को जंगली कुत्तों ने घेर कर घायल कर दिया। घायल हिरणी की मौत हो गई थी,लेकिन उसके बच्चे को परिवार ने बचाकर 12 महीने लगातार बच्चे की तरह पालन पोषण किया। इन 12 महीनों में हिरण को घर में रखी बकरी का दूध पिलाया गया।