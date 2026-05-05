जैसलमेर: कहां गायब हो गया 55 साल का व्यक्ति? कुएं की मुंडेर पर मिले कपड़े और चप्पल, मचा हड़कंप

सूचना पाकर सांगड़ थाना पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस के अनुसार, सांवता निवासी बागाराम (55) पुत्र टीकूराम गर्ग पिछले दो दिनों से रहस्यमयी तरीके से घर से लापता थे। परिजन और ग्रामीण अपने स्तर पर उनकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था।