नाचना: झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग, सब राख

नाचना गांव के देवड़ा पाड़ा में रविवार शाम करीब 7 बजे एक रहवासी झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस के अनुसार देवड़ा पाड़ा निवासी पेमाराम पुत्र राजूराम (40) की झोपड़ी में यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आकर करीब 5 क्विंटल गेहूं, 2 क्विंटल चना, घरेलू उपयोग का सामान, लगभग 40 हजार रुपए नगद तथा परिवार के जरूरी दस्तावेज जल गए। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। पड़ोसियों ने तत्परता दिखाते हुए निजी पानी के टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। सूचना मिलने पर सहायक पुलिस निरीक्षक तेज सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सोमवार सुबह हल्का पटवारी रतनलाल ने घटनास्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की। पीड़ित पेमाराम ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की है।