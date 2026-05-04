अहमदाबाद फ्लाइट से विकास संभावनाओं को मिल सकेगी नई उड़ान

पर्यटन और सामरिक और ऊर्जा उत्पादन महत्व वाले जैसलमेर जिले के लिए हवाई कनेक्टिविटी को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। हाल ही में जयपुर के लिए सप्ताह में दो दिन हवाई सेवा शुरू की गई है। गत रविवार को जयपुर से 78 सीटर विमान से एलायंस एयर ने जैसलमेर के लिए विमान सेवा शुरू की। अब अगला विमान गुरुवार को आवाजाही करेगा। गर्मियों में बंद पड़ी विमान सेवा के एक बार पुन: शुरू होने से लोगों में संतोष तो है लेकिन स्थानीय बाशिंदों, व्यापारिक संगठनों और विशेषज्ञों का मानना है कि जयपुर के बजाय अहमदाबाद को हवाई सेवा से जोडऩा ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता था। उनका तर्क है कि जयपुर के लिए पहले से ही बस और रेल सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है, ऐसे में फ्लाइट का प्रभाव सीमित रहेगा, जबकि अहमदाबाद के लिए सीधी हवाई कनेक्टिविटी बड़ी जरूरत के रूप में सामने आती है।