वीरान एयरपोर्ट पर गूंजी हर्ष ध्वनि…समर शेड्यूल में पहली फ्लाइट जयपुर से जैसलमेर पहुंची

जयपुर से जैसलमेर के बीच सडक़ या ट्रेन से सफर करने में 10-12 घंटे का समय लगता है, वहीं फ्लाइट से यह यात्रा 1 घंटा 45 मिनट में तय हो जाएगी। इससे पर्यटकों सहित अन्य यात्रियों के समय की बचत होगी। विशेष तौर पर विमान सेवा होने से जैसलमेर से प्रदेश की राजधानी के बीच सप्ताह में दो सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही वर्ष 2017 में शुरू हुई थी लेकिन विगत कुछ वर्षों के दौरान एयरपोर्ट पर केवल अक्टूबर से फरवरी-मार्च तक के विंटर शेड्यूल में ही सेवाओं का संचालन किया जाता रहा है। पर्यटन व्यवसायी मयंक भाटिया ने कहा कि हम लोगों ने मिल कर विमान सेवा को शुरू तो करवा दिया है, अब इसका नियमित संचालन में सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। गौरतलब है कि यह विमान सेवा वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर शुरू की गई है। इसके तहत अगर तयशुदा संख्या में यात्रीभार नहीं मिला तो कुछ लोग एयरलाइंस को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई करेंगे। पूर्व में वर्ष 2021 में इसी तरह से विंटर शेड्यूल को आगे बढ़ाया गया था। उस समय पर्यटन व्यवसायियों ने मिलकर एयरलाइंस कंपनी को यात्री भार की गारंटी दी थी।