ऊर्जा का गढ़, अंधेरे का दर्द… सोलर राजधानी में बिजली संकट की विडंबना

क्षेत्र में इस समय कई नामी कंपनियों के सौर ऊर्जा संयंत्र संचालित हो रहे हैं। नोख क्षेत्र में बड़ा पावर प्लांट स्थापित हुआ है, जिसकी क्षमता 925 मेगावाट है और 190 मेगावाट उत्पादन बीते वर्ष ही शुरू हो चुका था। नेड़ान-मूलाना में 1500 मेगावाट के सोलर पार्क सहित लाठी, धूड़सर, बडलीचारण और फतेहगढ़ क्षेत्रों में भी सौर संयंत्रों का कार्य व्यापक पैमाने पर जारी है। पोकरण क्षेत्र में 3500 एकड़ में फैले सौर ऊर्जा प्लांट पर 21 हजार करोड़ रुपए की लागत से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। सोलर प्लांट में 975 मेगावाट विद्युत उत्पादन होना है। यह प्लांट पोकरण क्षेत्र के रामपुरिया, भिणाजपुरा, हस्तिनापुर व मसूरिया गांवों में करीब 3500 एकड़ में फैला हुआ है। परियोजना से सालाना 2490 मिलियन यूनिट्स विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। इसी तरह से पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी जैसलमेर अग्रणी है। राजस्थान में कुल करीब 5000 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से 4 हजार मेगावाट से अधिक उत्पादन अकेले जैसलमेर और बाड़मेर में होता है। इसके बावजूद स्थानीय लोगों को इस ऊर्जा क्रांति का प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल पा रहा है।