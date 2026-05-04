पोकरण में आधे घंटे में 9 एमएम बारिश, ओले भी गिरे…गर्मी से राहत

सरहदी जिले के पोकरण क्षेत्र के बाशिंदों को सोमवार को भीषण गर्मी व लू के थपेड़ों से राहत मिली। दोपहर बाद अचानक बादलों ने डेरा डाला और झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे। करीब आधे घंटे तक चली तेज बौछारों ने कस्बे को तरबतर कर दिया। तहसील कार्यालय के रेनगेज के अनुसार 9 एमएम बारिश दर्ज की गई है। सोमवार सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह तीखी धूप के साथ हुई। सुबह 10 बजते-बजते सूरज ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया और भीषण गर्मी व लू के कारण लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया, जिससे मुख्य मार्गों पर चहल पहल कम नजर आई। दोपहर 1 बजे के बाद अचानक मौसम बदला और आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हुई। दोपहर करीब 2.45 बजे अचानक मौसम ने पलटी मारी और तेज गर्जना के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। पहले हल्की बारिश हुई। देखते ही देखते तेज झमाझम बारिश होने लगी। करीब 30 मिनट तक हुई इस तेज बारिश से कस्बे की मुख्य सड़कों पर पानी जमा हो गया।