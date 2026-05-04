हीटवेव और मेंटल हेल्थ: गर्मी से बढ़ रहा तनाव और व्यवहार में आ रहा बदलाव

पत्रिका पड़ताल में यह सामने आया है कि शहर के अस्पतालों और क्लीनिकों में पिछले एक माह के दौरान मानसिक थकान और नींद से जुड़ी समस्याओं के मामलों में 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेष रूप से युवा वर्ग इस समस्या से अधिक प्रभावित हो रहा है, जहां लंबे समय तक मोबाइल और स्क्रीन के संपर्क में रहना, अकेलापन और दिनचर्या का असंतुलन स्थिति को और गंभीर बना रहा है। गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन भी मानसिक अस्थिरता को बढ़ाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि लगातार गर्म वातावरण में रहने से व्यक्ति की सहनशीलता घटती है और छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया तीव्र हो जाती है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि गर्मी के इस दौर में पर्याप्त पानी पीना, दिनचर्या संतुलित रखना और मानसिक शांति के उपाय अपनाना बेहद जरूरी है।