Jaisalmer Weather: पोकरण में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश के साथ गिरे ओले; भीषण गर्मी से मिली राहत

दोपहर 1 बजे के बाद मौसम ने अचानक करवट ली। नीले आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हुई और देखते ही देखते सूरज बादलों के पीछे छिप गया। दोपहर करीब 2:45 बजे अचानक तेज गर्जना के साथ बौछारें शुरू हुईं। लगभग 30 मिनट तक झमाझम बारिश जारी रही। इस तेज बारिश के कारण कस्बे की मुख्य सड़कों और निचले इलाकों में पानी जमा हो गया।