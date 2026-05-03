जैसलमेर के मोहनगढ़ में सड़क हादसा: खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई कार, ANM की दर्दनाक मौत; पति-बेटी गंभीर घायल

रविवार सुबह मोहनगढ़ पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम की आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। एक कर्तव्यनिष्ठ एएनएम के इस तरह आकस्मिक निधन से उनके सहकर्मियों और ग्रामीणों में शोक की लहर है।