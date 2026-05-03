जैसलमेर के मोहनगढ़ में सड़क हादसा: खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई कार, ANM की दर्दनाक मौत; पति-बेटी गंभीर घायल

हरिया देवी (पत्रिका फोटो)
मोहनगढ़ (जैसलमेर): जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। यहां ग्राम देवा के पास सड़क किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से तेज रफ्तार कार की जोरदार भिड़ंत हो गई।
बता दें कि इस दर्दनाक दुर्घटना में कार सवार एएनएम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति और पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद से ही पूरे क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है।
जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान हरिया देवी के रूप में हुई है, जो चिकित्सा विभाग में एएनएम के पद पर कार्यरत थीं। शनिवार की देर रात हरिया देवी अपने पति और पुत्री के साथ कार से जैसलमेर से सांखला की ओर जा रही थीं, जहां उनकी तैनाती थी।
इसी दौरान देवा-जैसलमेर मार्ग पर अचानक उनकी कार सड़क पर खड़ी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में तीनों घायलों को एंबुलेंस की मदद से जैसलमेर के जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद एएनएम हरिया देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल उनके पति और पुत्री का अस्पताल में उपचार जारी है।
रविवार सुबह मोहनगढ़ पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम की आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। एक कर्तव्यनिष्ठ एएनएम के इस तरह आकस्मिक निधन से उनके सहकर्मियों और ग्रामीणों में शोक की लहर है।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग