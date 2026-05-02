सैकड़ों गांवों को मिल रहा पानी, मोहनगढ़ में जल संकट गहराया

योजना से जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा जिलों के कुल 851 गांव जुड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों में प्रतिदिन लगभग 100 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे बड़ी आबादी को राहत मिल रही है। इसके बावजूद मोहनगढ़ में जल संकट का बने रहना कई सवाल खड़े करता है। वर्ष 2015 में मोहनगढ़ को इस परियोजना से जोड़ा गया था। उससे पहले जिम्मेदार विभाग ने करोड़ों रुपये खर्च कर बड़े-बड़े जलाशय और आधारभूत ढांचा तैयार किया था, जिनसे गांव और आसपास की ढाणियों को पानी उपलब्ध होता था। परियोजना से जुड़ने के बाद इन पुराने संसाधनों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे वे धीरे-धीरे जर्जर हो गए और अब उपयोग योग्य नहीं रहे। ऑगमेंटेशन योजना लागू होने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो सका। नई व्यवस्था पर पूरी निर्भरता के चलते पुरानी जलापूर्ति प्रणाली बंद कर दी गई, जिससे मोहनगढ़ की हालत और खराब हो गई। वर्तमान में उपलब्ध संसाधन गांव की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण संकट गहराता जा रहा है।