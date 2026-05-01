जैसलमेर में महंगा कमर्शियल गैस सिलेंडर, पहले दिन ही सिलेंडर बुकिंग जारी, लागत बढ़ने से कारोबारी चिंतित

कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी का असर अब स्थानीय बाजार में साफ दिखाई देने लगा है। नए रेट लागू होते ही होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ गया है। पर्यटन आधारित शहर होने के कारण यहां खाद्य व्यवसाय सीधे इस बदलाव से प्रभावित हुआ है। पहले ही दिन कई कारोबारियों ने जरूरत के अनुसार सिलेंडर बुक करवाए, लेकिन बढ़ी हुई कीमतों ने बजट संतुलन बिगाड़ दिया। संचालकों का कहना है कि लगातार बढ़ती लागत के बीच अब मुनाफा सीमित होता जा रहा है। जैसलमेर जैसे पर्यटन शहर में खाद्य व्यवसाय पूरी तरह लागत और ग्राहक संतुलन पर निर्भर रहता है। गैस कीमतों में बदलाव इस संतुलन को प्रभावित करता है। एक ओर पर्यटकों को आकर्षित रखने की चुनौती, दूसरी ओर बढ़ती लागत का दबाव, दोनों के बीच कारोबारियों को रणनीति बनानी पड़ रही है।
- सुबह से ही गैस एजेंसियों पर बुकिंग की सामान्य गतिविधि जारी
- कई छोटे ढाबा संचालकों ने पुराने स्टॉक पर काम चलाने की कोशिश
- बड़े होटल और रेस्टोरेंट ने नियमित आपूर्ति बनाए रखने के लिए बुकिंग कराई
शहर के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि गैस सिलेंडर की कीमत में हर बढ़ोतरी सीधे संचालन लागत को प्रभावित करती है। पहले से ही सब्जी, दूध और अन्य खाद्य सामग्री महंगी होने के कारण दबाव बना हुआ था, अब गैस महंगी होने से स्थिति और कठिन हो गई है। कुछ संचालकों ने संकेत दिए हैं कि यदि कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी रही तो खाने-पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं।
- कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में हालिया बढ़ोतरी सीधे संचालन लागत बढ़ाती है
- एक मध्यम रेस्टोरेंट में प्रतिमाह 15 से 25 सिलेंडर की खपत
- प्रति सिलेंडर बढ़ोतरी का सीधा असर हजारों रुपये मासिक खर्च पर
आर्थिक विश्लेषक डॉ. महेश जोशी का कहना है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में उतार-चढ़ाव छोटे और मध्यम स्तर के खाद्य व्यवसायों पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। बड़े होटल अपनी लागत को अलग-अलग स्रोतों से संतुलित कर लेते हैं, लेकिन छोटे ढाबा और रेस्टोरेंट सीधे प्रभावित होते हैं। जैसलमेर जैसे पर्यटन शहर में कीमत बढ़ाने का निर्णय भी चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों की अपेक्षाएं दोनों महत्वपूर्ण हैं। ऐसी स्थिति में अधिकांश संचालक मुनाफा कम करके संचालन जारी रखते हैं। लंबे समय तक यही स्थिति बनी रही तो खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होना लगभग तय माना जाता है।
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