जैसलमेर: वैशाख पूर्णिमा पर उमड़ी आस्था, भीषण गर्मी भी रही बेअसर

मोहनगढ़ क्षेत्र के पारेवर गांव स्थित अम्बेडकर भवन में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। आयोजन के दौरान पूरा परिसर आस्था, विचार और सामाजिक समरसता के संदेश से गूंजता नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित कर की गई। इसके बाद आयोजित सभा में वक्ताओं ने बुद्ध के जीवन, उनके सिद्धांतों और समाज को दिए संदेशों पर विस्तार से विचार रखे। सभा को शिवदानाराम राठौड़ संरक्षक, प्रदेश प्रभारी भारत मुक्ति मोर्चा राजस्थान, अचलाराम राठौड़, प्रदीप कुमार कोषाध्यक्ष, महेंद्र राठौड़ सचिव, भरत राठौड़, जीवनलाल राठौड़, अजय राठौड़, रमेश राठौड़, तेजाराम राठौड़ और प्रकाश राठौड़ ने संबोधित किया। अंत में अध्यक्ष चांदनाराम राठौड़ ने आभार व्यक्त करते हुए बताया कि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ, जिससे इस तिथि का महत्व और बढ़ जाता है।कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों के सहयोग से मिष्ठान वितरण किया गया। इस अवसर पर जयप्रकाश राठौड़, वासु राठौड़ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।