बरमसर- बैशाखी मेले में उमड़ा जनसैलाब, पूर्णिमा के दिन चरम पर रही आस्था

मोहनगढ़. वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर क्षेत्र में आस्था और श्रद्धा का विशेष माहौल देखने को मिला। विभिन्न स्थानों पर मेले जैसा दृश्य रहा, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण पवित्र कुंडों में स्नान के लिए पहुंचे। सुबह से ही श्रद्धालु अलग-अलग साधनों से धार्मिक स्थलों की ओर रवाना हुए। कुंडों पर दिनभर भीड़ बनी रही और लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं में विशेष उत्साह नजर आया। वैशाख माह में व्रत रखने वाली बालिकाओं ने भी पूरे विधि-विधान के साथ अनुष्ठान पूर्ण किए। दिनभर व्रत रखकर श्रद्धालुओं ने दान-पुण्य किए और गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाकर पुण्य अर्जित किया। क्षेत्र के कई श्रद्धालु कोलायत, पुष्कर और रामदेवरा सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर स्थित पवित्र कुंडों में स्नान के लिए पहुंचे। स्नान और पूजा के बाद शाम को श्रद्धालु अपने-अपने घरों को लौटे।वैशाख पूर्णिमा के साथ ही पूरे माह चलने वाले वैशाख स्नान का समापन हुआ। दिनभर क्षेत्र में धार्मिक उल्लास और आस्था का वातावरण बना रहा, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। वैशाख पूर्णिमा के साथ ही पूरे माह चलने वाले वैशाख स्नान का समापन हुआ। दिन भर क्षेत्र में धार्मिक उल्लास और आस्था का वातावरण बना रहा, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया।