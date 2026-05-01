रामदेवरा स्टेशन पुनर्विकास ने पकड़ी रफ्तार, आधुनिक सुविधाओं से बदलेगा स्वरूप

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और यूएनएफपीए के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को जयपुर में परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं डीवीडीएमएस-एफपीएलएमआइएस इंटीग्रेशन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और एफपीएलएमआइएस के संचालन पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में वर्ष 2025-26 में एफपीएलएमआइएस के संचालन में जैसलमेर जिले को राज्य में तीसरा स्थान हासिल करने पर सम्मानित किया गया। आरसीएच निदेशक डॉ. मधु रत्नेश्वर और परियोजना निदेशक (परिवार कल्याण) डॉ. सुरेंद्रसिंह शेखावत ने जैसलमेर के सीएमएचओ डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर परम सुख सैनी और उमेश पारीक भी उपस्थित थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में परिवार नियोजन सेवाओं में गुणवत्ता आश्वासन,एफपीएलएमआइएस-डीवीडीएमएस के प्रभावी उपयोग और मोबाइल ऐप के संचालन पर विशेष बल दिया गया। निदेशक (आरसीएच) डॉ. मधु रत्नेश्वर ने निर्देशित किया कि परिवार नियोजन सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए तथा लॉजिस्टिक्स प्रबंधन प्रणाली को जमीनी स्तर तक सुदृढ़ किया जाए।