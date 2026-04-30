264 कार्मिक 24 घंटे रखेंगे निगरानी – 80 जल स्रोतों पर होगी गणना

रामदेवरा क्षेत्र के समीप लोहारकी गांव से पांच किलोमीटर दूर मांगलिया की ढाणी के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक हिरण घायल हो गया। घटना के बाद आसपास की ढाणी में रहने वाले ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायल हिरण का प्राथमिक उपचार किया। जानकारी के अनुसार लोहारकी गांव के पास घायल अवस्था में मिले हिरण को सिकंदर खान के परिवार ने संभाला और उसकी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घटना की सूचना स्थानीय जीव प्रेमी धर्मेंद्र बिश्नोई को दी गई। इसके बाद धर्मेंद्र पूनिया मौके पर पहुंचे और वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल हिरण का रेस्क्यू किया। टीम हिरण को उपचार के लिए अपने साथ ले गई। समय पर मिली सहायता से वन्यजीव की जान बच सकी।