Jaisalmer: भावी शिक्षकों ने दी उम्मीदों की परीक्षा, बीएडी प्रवेश परीक्षा में 80.66 प्रतिशत अभ्यर्थी बैठे

परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को सुबह 7 से 8.30 बजे तक प्रवेश दिया गया। परीक्षा एक पारी में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक करवाई गई। उम्मीदवारों को प्रवेश बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद ही दिया गया। प्रवेश केंद्र में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सख्ती से जांच पड़ताल की गई। निर्धारित सामग्री के साथ ही उन्हें केंद्र में प्रवेश दिया गया। परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को सलाह दी गई थी कि वे परीक्षा समय से कम से कम 1 घंटा पहले केंद्र पर पहुंच जाएं। इसी तरह से उन्हें केंद्र पर प्रिंट किए हुए एडमिट कार्ड को ले जाना जरूरी था, साथ ही एक वैध फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के साथ प्रवेश दिया गया।