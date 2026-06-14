Jaisalmer: प्राचीन जूनी धन्वा धरोहर के संरक्षण से जैसलमेर की ऐतिहासिक विरासत को मिलेगा संबल

ऐतिहासिक महत्व के बीच जनवरी 2025 में शोधार्थी दिलीप माली और पार्थ जगाणी ने जूनी धन्वा क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान यहां से मुगलकालीन सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण अवशेष और प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए। इन अवशेषों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता की पुष्टि राजस्थान के विख्यात पुरातत्वविद् प्रोफेसर जीवनसिंह राठौड़ ने की। अध्ययन से यह संकेत मिला कि यह क्षेत्र विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों में लगातार आबाद रहा तथा आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। शोध के बाद मई 2025 में जिला प्रशासन ने भी जूनी धन्वा का दौरा कर स्थल का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान यहां मौजूद पुरातात्विक धरोहरों, जल संरचनाओं और प्राचीन मंदिरों का अवलोकन किया गया। इसके बाद इस स्थल के संरक्षण और पर्यटन की संभावनाओं को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा और तेज हुई।