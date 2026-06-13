Jaisalmer: अफीम-डोडापोस्त के बाद एमडीएमए व स्मैक की दस्तक

सरकार की ओर से प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद तस्कर अपने नेटवर्क से विक्रय करते है। अफीम व डोडापोस्त के बड़ी संख्या में तलबगार है। दूसरी तरफ अब सरहदी जिले में एमडी व स्मैक की आवक होने लगी है। सफेद जहर की बढ़ती आवक और युवाओं में बढ़ता क्रेज सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस के साथ ही समाज के लिए भी गहरी चिंता का विषय बनता जा रहा है। कस्बे के साथ ही आसपास ग्रामीण क्षेत्र में सूनसान जगहों, खंडहरों, सूने पड़े सरकारी भवनों में युवा स्मैक लेते देखे जा सकते है। कई सूने भवनों में स्मैक लेने के बाद बिखरी पड़ी पन्नियां इनकी गवाही दे रही है।