Jaisalmer : नाचना दौरे पर पुलिस महानिरीक्षक ने की कानून व्यवस्था समीक्षा, ग्रामीणों से किया सीधा संवाद

थाना अभिलेखों और लंबित मामलों की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। दौरे के दौरान ग्राम पंचायत भारेवाला परिसर में आयोजित जनसंवाद में ग्रामीणों ने क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दे पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष रखे। संवाद के दौरान सत्येंद्र सिंह ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज के भविष्य को प्रभावित करता है। उन्होंने सीमावर्ती एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखने तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या घटना की सूचना तत्काल पुलिस तक पहुंचाने की अपील की। पुलिस महानिरीक्षक ने भरोसा दिलाया कि आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और पुलिस-जन सहयोग से कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने ग्रामीणों से पुलिस के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने का आग्रह भी किया। दौरे के अगले चरण में पुलिस महानिरीक्षक बाहला गांव में जनसुनवाई के बाद तनोट के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, वृत्ताधिकारी गजेंद्रसिंह चंपावत, नाचना थाना प्रभारी लक्ष्मणराम तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।