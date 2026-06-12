Jaisalmer: बिना तोड़े बदली इमारत की ऊंचाई, रामदेवरा में इंजीनियरिंग का प्रयोग सफल

धार्मिक नगरी रामदेवरा में पहली बार किसी दो मंजिला विशाल धर्मशाला भवन को जैक तकनीक के सहारे जमीन से 3 फीट ऊपर उठाया गया है। क्षेत्र की नागौर धर्मशाला जिसका क्षेत्रफल 17800 वर्गफीट है। जिसमें दो मंजिला भवन है। इसमें करीब 32 कमरे और 13 हाॅल हैं। पूरे भवन को जमीन से ऊपर उठाने में जैक तकनीक का उपयोग करते हुए करीब 100 लोगों ने कार्य किया है। करीब 3 दशक पुरानी इस धर्मशाला के 3 फीट ऊपर होने से सड़क पर बरसाती पानी धर्मशाला के भीतर नहीं आएगा। इस पूरे कार्य में करीब 32 लाख का खर्च हुआ है। धर्मशाला को जैक सहारे ऊपर उठाने के करीब 800 जैक लगाए गए।