Jaisalmer: मरम्मत के दौरान कार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दूसरे वाहन को भी लिया चपेट में

दो वाहनों में आग लगने की इस घटना के तुरंत बाद अग्रिशमन दल को सूचित किया गया। थोड़ी देर में मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने दोनों वाहनों में लगी आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार अर्जना निवासी चौथ सिंह अपनी कार की वायरिंग समस्या को दुरुस्त करवाने के लिए मैकेनिक दलपत सिंह के पास लाए थे। बताया जाता है कि मैकेनिक ने वहां खड़ी एक अन्य गाड़ी की बैटरी का उपयोग कर कार की वायरिंग को ठीक करने का प्रयास किया। तारों को जोड़ते समय तेज स्पार्किंग हुई। चूंकि पास में ही पेट्रोल खुला रखा हुआ था, इसलिए स्पार्किंग होते ही पेट्रोल ने तुरंत आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से भडक़ी जिससे वहां काम कर रहे मैकेनिक को संभलने का मौका नहीं मिला। हादसे में उसके दोनों पैर और दायां हाथ झुलस गए। घटना स्थल पर मौजूद लोग आग देख कर मदद के लिए आगे आए। आग लगने से कार का आगे का हिस्सा, आगे का ग्लास, टायर और पूरी वायरिंग जल गई। वहीं, जिस जीप की बैटरी से काम किया जा रहा था, उसका भी अगला हिस्सा और टायर जल गए।