Jaisalmer: गर्मी की चरम लहर में बिजली सिस्टम फेल… रात में सुकून उमस और विद्युत व्यवधान के हवाले

नतीजा यह है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार ट्रिपिंग, लो वोल्टेज और अनियमित कटौती आम बात बन गई है। रात के समय स्थिति और गंभीर हो जाती है, जब घरेलू खपत अपने चरम पर होती है। कई इलाकों में बार-बार बिजली गुल होने से लोगों की नींद प्रभावित हो रही है। उमस भरी गर्मी में कूलर और पंखे बंद होने से घरों के अंदर का वातावरण और अधिक असहनीय हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या केवल मौसम नहीं बल्कि पुराना नेटवर्क और सीमित अपग्रेडेशन भी है। कई इलाकों में 15–20 साल पुराने ट्रांसफार्मर अब बढ़ते लोड को संभालने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। जैसलमेर का बिजली तंत्र इस समय दबाव और क्षमता के असंतुलन के बीच जूझ रहा है, जहां तत्काल तकनीकी सुधार ही राहत का एकमात्र रास्ता दिखता है।